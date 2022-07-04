Якщо українці перебувають за кордоном понад 183 дні, вони можуть бути піддані ризику подвійного оподаткування.

Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд вжити заходів щодо зняття напруги навколо податкового резидентства українських громадян за кордоном.

Про це повідомили на сайті ЄБА.

"Значна частина осіб продовжує дистанційно працювати на українські підприємства або інші організації, отримуючи заробітну плату і сплачуючи всі необхідні податки та відрахування. У зв'язку з цим виникає ряд питань в контексті оподаткування, на вирішення яких повинні бути спрямовані зусилля уряду", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відповідно до правил, які існують в переважній більшості країн, якщо українці перебувають за кордоном понад 183 дні, вони можуть бути визнані податковими резидентами країни перебування і піддаватися ризику подвійного оподаткування, тобто підлягатимуть оподаткуванню як в Україні, так і в країні їх фактичного перебування.

"Схожою є і ситуація з оподаткуванням доходів від підприємницької діяльності/надання незалежних послуг ФОП на території іншої держави. Враховуючи, що через війну деякі громадяни були змушені виїхати з країни ще в лютому, питання придбання податкового резидентства іншої держави у них повинен виникнути вже в кінці серпня, тобто менше, ніж за 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та бізнес:

24 березня 2022 року бізнес запропонував владі скасувати перелік критичного імпорту, введеного з початку війни Росії проти України.

Станом на 18 березня 2022 року половина бізнесу готова була протриматися всього кілька місяців.

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів і мостових переходів тощо.

Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.