В цілому сума збитків становить 62,6 млрд дол.

За тиждень збитки, завдані інфраструктурі України у війні, яку розпочала Росія, зросли мінімум на 8,3 млрд доларів.

Як повідомила прес-служба Київської школи економіки (КШЕ), станом на 17 березня ця сума становить 1,8 трлн гривень, або 62,6 млрд дол. Порівняно з попередньою оцінкою, оприлюдненою 10 березня, обсяг втрат зріс на 330 млрд грн, або на 8,3 млрд дол.

Про це свідчить аналіз, здійснюваний в рамках проекту "Росія заплатить" командою KSE Institute і волонтерами з партнерських організацій.

Загалом, за розрахунками KSE Institute, з початку військової агресії Росії проти України 24 лютого в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.

Відзначається, що ці розрахунки побудовані на аналізі декількох тисяч публічних повідомлень від громадян, уряду, місцевих органів влади щодо втрат і пошкоджень по всій країні. Дані оцінки не є вичерпними: інформація про численні пошкодження і руйнування може бути відсутньою через відсутність можливості у громадян, місцевих і державних органів влади оперативно фіксувати нанесені пошкодження в розрізі кожного міста і населеного пункту.

Війна проти України: