Тільки 6% повідомляють, що фінансові ресурси компанії вже вичерпані.

Майже половина (43%) опитаних представників бізнесу мають фінансову стійкість лише на кілька місяців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

Згідно з результатами проведеного опитування, ще 28% мають запас стійкості на півроку, інші 17% мають фінансові резерви на рік або більше. І тільки 6% повідомляють, що фінансові ресурси компанії вже вичерпані.

Зазначається, що майже половина опитаних керівників компаній, а саме 46%, планують скористатися заявленими державою методами підтримки бізнесу. 29% ще не мають відповідного рішення, а 23% не планують отримувати допомогу від держави.

"Серед анонсованих шляхів підтримки більшість керівників компаній, зокрема 65%, пропонуватимуть співробітникам отримати допомогу 6500 гривень в рамках підтримки. Половина компаній, а саме 50%, планують скористатися і відстрочкою податкових платежів, і можливістю не платити ЄСВ за співробітників, що беруть участь у захисті країни в лавах ЗСУ або тероборони", - йдеться в повідомленні.

ЄБА також поцікавилася у компаній, чи планують вони скористатися програмою евакуації підприємства із зони ведення бойових дій. Зі 120 опитаних компаній тільки 13 підприємств зараз планують евакуюватися, з них вже 4 компанії подали заявку. 50% не планують евакуацію, оскільки вважають, що їх підприємство неможливо перевезти, ще 11% вже евакуювали підприємства самостійно. І у 21% респондентів немає підприємств в зоні ведення бойових дій.

Також наголошується, що бізнес продовжує підтримувати державу та армію в цей важкий час. Так, 67% опитаних компаній постачають гуманітарну допомогу (фінансову, медичну, Засоби захисту та інше). Повний обсяг податків продовжують платити 66% членських компаній асоціації, а 14% платять податки наперед. Крім того, бізнес надає допомогу ЗСУ, виплачує заробітні плати співробітникам, надає активи компанії в користування ЗСУ, долучається іншими способами.

В опитуванні взяли участь 120 генеральних директорів і представників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 11 по 17 березня 2022 року.

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