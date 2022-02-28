Таке рішення ухвалив Національний банк Чехії.

Національний банк Чехії сьогодні розпочав заходи щодо відкликання банківської ліцензії Sberbank CZ.

Про це повідомляє прес-служба Чеського центробанку.

"Це є наслідком погіршення ситуації з ліквідністю банку в умовах значного відтоку депозитів після ескалації конфлікту між Росією та Україною та нападу Росії на Україну. У зв’язку з цим ЦНБ ухвалив попередній захід, який забороняє банку розпоряджатися активами та зобов’язаннями, у тому числі надавати нові кредити та приймати депозити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на позачерговому засіданні 27 лютого Рада Нацбанку Чехії обговорила ситуацію в Sberbank CZ.

"Правління Банку визнало, що Sberbank CZ банкрут і не можна припустити, що його падіння можна було б запобігти за допомогою інших заходів у розумні терміни. Також можна припустити, що прийняте рішення не вплине на стабільність чеського фінансового сектору", - йдеться у повідомленні.

Клієнти-вкладники Sberbank CZ отримають гарантовану суму страхування у 100 000 євро на клієнта.

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