У червні ситуація на валютному ринку, скоріше за все, буде майже тотожною травневій.

У період з 29 травня по 4 червня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою: готівковий курс за незначних поточних коливань передуватиме в нових "травневих" межах 37-38 грн/дол., 40-41 грн/євро.

Такий прогноз у коментарі УНІАН дав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

"Іншими словами - докорінні зміни, як-то, наприклад, різкі стрибки або ж падіння долара чи євро, навряд чи можливі. Як і протягом останнього місяця, різниця між офіційним курсом та курсом в обмінних пунктах збережеться сталою - до 2,5%. Тобто подальше зміцнення гривні також є малоймовірним", - прогнозує Лєсовий.

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За його словами, ситуацію на валютному ринку у червні зі зрозумілих причин прогнозувати досить важко, особливо в непередбачуваних умовах війни. За великим рахунком, можна лише говорити суто про економічні чинники, від яких тією чи іншою мірою залежатиме валютний ринок.

Експерт зазначив кілька найголовніших економічних факторів, що впливатимуть на курс валют. Це, зокрема, ефективні дії НБУ з балансу між попитом і пропозицією на міжнародні резерви: здійснення валютних інтервенцій, що "гасять" зростаючий попит, а також популяризація довгострокових гривневих депозитів терміном до 1 року, ставки за якими найближчий часом можуть зрости в середньому до 20-21% річних.

Також серед факторів впливу Лєсовий назвав економічну діяльність всередині країни (активізацію діяльності як великих підприємств, так і малого, середнього бізнесу) та експортний потенціал за рахунок продовження дії "зернової угоди" та можливого розширення переліку експортованих товарів, сировини тощо.

Крім цього, на курс впливає системне надходження макрофінансової допомоги від країн-партнерів та фінансових інституцій, що дає змогу перекривати величезні видатки державного бюджету.

"Якщо зважати лише на економічні чинники, то можемо припустити, що ситуація на валютному ринку в червні буде майже тотожною травневій: щоденні коливання готівкового курсу долара та євро не перевищать 0,3-0,5 грн, різниця між курсом покупки і продажу буде мінімальною - до 0,3 грн, а валютний коридор допустимих змін залишиться сталим: 37-38 грн/дол. та 40-41 грн/євро. Таким чином ситуація на валютному ринку в червні буде досить стабільною, контрольованою та прогнозованою", - резюмував начальник департаменту казначейства "Глобус Банку".

Ситуація на ринку валют сьогодні

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 25 травня, залишився на рівні попереднього показника – 37,60 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився і складає 40,85 грн/євро.

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