Цього року вартість біткоїна збільшилася більш ніж у два рази.

Вартість криптовалюти біткоїн вперше з грудня 2017 року перевищила $18 000.

Про це свідчать дані біржі Coindesk.

Читайте такожБіткоїн подорожчав до рекордної позначки

Вартість біткоїна виросла до $18 162. Останній раз ціна перевищувала $18 000 8 грудня 2017-го.

17 грудня 2017 року криптовалюта досягла своєї максимальної ціни — $19 666.

Агентство Bloomberg зазначає, що біткоїн «швидко наближається до рекордних максимумів, які майже три роки тому спровокували манію в інвесторів, що закінчилася жорстоким крахом».

Цього року вартість біткоїна збільшилася більш ніж у два рази. У 2017 році криптовалюта подорожчала на 1375%, після чого обвалилася на 70%.

Хронологія подій

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 000 вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року на початку карантину біткоїн подорожчав втричі.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс найголовнішої криптовалюти — біткоїна - ненадовго піднявся вище $14 000.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН