Вартість криптовалюти біткоїн вперше з грудня 2017 року перевищила $18 000.
Про це свідчать дані біржі Coindesk.
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Вартість біткоїна виросла до $18 162. Останній раз ціна перевищувала $18 000 8 грудня 2017-го.
17 грудня 2017 року криптовалюта досягла своєї максимальної ціни — $19 666.
Агентство Bloomberg зазначає, що біткоїн «швидко наближається до рекордних максимумів, які майже три роки тому спровокували манію в інвесторів, що закінчилася жорстоким крахом».
Цього року вартість біткоїна збільшилася більш ніж у два рази. У 2017 році криптовалюта подорожчала на 1375%, після чого обвалилася на 70%.
Хронологія подій
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 000 вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року на початку карантину біткоїн подорожчав втричі.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс найголовнішої криптовалюти — біткоїна - ненадовго піднявся вище $14 000.
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