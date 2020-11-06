За останній місяць ціна біткоїна зросла на 40% / Ілюстрація REUTERS
Вартість біткоїна в п'ятницю, 6 листопада наблизилася до $16 тис.
Про це повідомляє профільне видання ForkLog.
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Як пише видання, за останній місяць ціна біткоїна виросла більш ніж на 40% і досягла пікової вартості в $15 968 (біржа Bitstamp).
Після цього наступила короткострокова корекція.
Востаннє на таких високих позначках криптовалюта торгувалася на початку січня 2018 року.
Скріншот Forklog
На піку вартість криптовалюта досягала $15,9 тис, проте станом на 11:30 п'ятниці курс скоректувався до $15,3 тис.
Хронологія подій
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 000 вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвинг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна більше ніж десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднявся до річного максимуму.
- 3 листопада 2020 року в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 000.
- 5 листопада курс біткоїна піднявся вище $15 000 - за добу криптовалюта подорожчала на 8,32%.
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