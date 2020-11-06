Востаннє на таких високих позначках криптовалюта торгувалася на початку січня 2018 року.

Вартість біткоїна в п'ятницю, 6 листопада наблизилася до $16 тис.

Про це повідомляє профільне видання ForkLog.

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Як пише видання, за останній місяць ціна біткоїна виросла більш ніж на 40% і досягла пікової вартості в $15 968 (біржа Bitstamp).

Після цього наступила короткострокова корекція.

Востаннє на таких високих позначках криптовалюта торгувалася на початку січня 2018 року.

На піку вартість криптовалюта досягала $15,9 тис, проте станом на 11:30 п'ятниці курс скоректувався до $15,3 тис.

Хронологія подій

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 000 вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвинг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна більше ніж десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднявся до річного максимуму.

3 листопада 2020 року в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 000.

5 листопада курс біткоїна піднявся вище $15 000 - за добу криптовалюта подорожчала на 8,32%.

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Автор: УНІАН