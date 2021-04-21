Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку - на 13,1%.

Ціни на житло в Україні в січні-березні цього року, порівняно з січнем-березнем 2020 року, зросли на 11,4%, повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 10,8%, двокімнатні – на 7,9% і трикімнатні – на 11,7%.

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На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,3%, двокімнатні – на 13,1% і трикімнатні – на 11,8%.

З початку року ціни на житло в Україні зросли на 5,6%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, ціни на житло в Україні в 2020 році, порівняно з 2019 роком, зросли на 8,8%. Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 6,9%, на вторинному – на 9,8%.

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Автор: Павло Степанець