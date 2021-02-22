Підписаний між Mubadala та українською DCH меморандум визначає загальні принципи співпраці у спільних проектах.

Група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського завершила процедуру підписання Меморандуму про взаєморозуміння з інвестиційним фондом уряду Абу-Дабі Mubadala.

Про це повідомила прес-служба групи, зазначивши, що фонд Mubadala виявляв інтерес до співпраці з DCH ще до поїздки офіційної української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським в ОАЕ.

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"Раніше, у другій половині січня 2021 р., в Україні з ініціативи Фонду Mubadala побувала делегація його представників для переговорів з менеджментом групи DCН, в процесі яких обговорювався, в тому числі, проект Меморандуму. Згодом документ був фіналізований і підписаний сторонами 18 лютого поточного року", — йдеться в повідомленні на офіційному сайті DCH.

Підписаний між Mubadala та українською DCH меморандум визначає загальні принципи співпраці у спільних проектах.

Як повідомлялося, під час візиту офіційної делегації України в ОАЕ на чолі з президентом України Володимиром Зеленським ряд державних структур і приватних українських компаній підписали меморандуми про взаєморозуміння з Mubadala для спільної роботи в перспективних інвестиційних проектах. Президент Зеленський, коментуючи підписання меморандумів з Mubadala, назвав наміри Фонду інвестувати в Україну важливим кроком у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну з країн Західної Азії.

Про те, що компанії з ОАЕ є потенційно хорошими інвесторами для України, сказав "Радіо Свобода" інвестиційний банкір Сергій Фурса: "інтерес інвесторів з ОАЕ до України цілком предметний. Вони й раніше приїжджали в Україну, і до цього візиту Зеленського – цікавилися можливостями для інвестування. Це може бути позитивним кейсом. Це один з варіантів інвестора, який потрібен нашій країні".

Державна холдингова компанія Mubadala належить уряду Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах і діє за моделлю фондів Національного добробуту. Фонд входить до переліку найбільших суверенних інвестиційних фондів світу. Його завдання-сприяння диверсифікації економіки Абу-Дабі. Основна увага сфокусована на управлінні довгостроковими інвестиціями, які спрямовані на забезпечення високої фінансової віддачі та соціальні блага для емірату. За підсумками 2019 року активи фонду перевищили $232 млрд, а річний прибуток – $14 млрд доларів США. Портфель інвестицій Mubadala представлений компаніями в 50 країнах світу.

Група DCH - багатопрофільний холдинг, що об'єднує активи відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського (ТОП-10 списку Forbes Ukraine) у сфері фінансів, промисловості, гірничодобувної індустрії, транспорту, будівництва, девелопменту, рітейлу.

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Автор: УНІАН