Зокрема, новим міністром інфраструктури може стати голова "Укравтодору" Олексій Кубраков.

Депутат від партії "Слуга народу" Юлія Гришина повідомила, що стали відомі прізвища можливих кандидатів на посади міністрів інфраструктури та економіки.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожНаприкінці тижня в Україні перестав зростати долар"Замість Петрашка номінується кандидат Любченко. Замість Криклія - кандидат Кубраков", - написала вона.

Імена кандидатів не уточнюються, але, можливо, йдеться про призначення на посаду міністра інфраструктури голови "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Що передувало

Раніше прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

У Міністерстві інфраструктури кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що глава відомства Владислав Криклій написав заяву про звільнення.

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Автор: Ганна Нагорна