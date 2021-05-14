Криклій та Петрашко сьогодні подали заяви про відставку / фото УНІАН
Депутат від партії "Слуга народу" Юлія Гришина повідомила, що стали відомі прізвища можливих кандидатів на посади міністрів інфраструктури та економіки.
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
Читайте такожНаприкінці тижня в Україні перестав зростати долар"Замість Петрашка номінується кандидат Любченко. Замість Криклія - кандидат Кубраков", - написала вона.
Імена кандидатів не уточнюються, але, можливо, йдеться про призначення на посаду міністра інфраструктури голови "Укравтодору" Олександра Кубракова.
Що передувало
- Раніше прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
- У Міністерстві інфраструктури кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що глава відомства Владислав Криклій написав заяву про звільнення.
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