Кошти отримані в результаті розміщення п'яти пакетів облігацій у гривні.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 19 січня, залучило до державного бюджету 12,331 мільярда гривень.

Читайте такожERRORERRORERRORERRORERRORERRORЯк повідомляє на сайті Міністерства, кошти отримані в результаті продажу п'яти пакетів гривневих облігацій на суму 489,65 мільйона гривень, 6,14 мільярда гривень, 3,98 мільярда гривень, 578,21 мільйона гривень і 1,15 мільярда гривень терміном обігу 84, 413, 756,1218 і 2317 днів відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 9,18%, 11,73%, 11,94%, 12,15% і 12,49% річних.

Що цьому передувало

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-листопад 2020 року залучило до державного бюджету 171,1 мільярда гривень, 2,9 мільярда доларів і 788 мільйонів євро.

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Автор: Богдан Слуцький