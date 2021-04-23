У НБУ розповіли, що дозволить відновити зниження рівня державного та гарантованого державою боргу.

Державний борг України може знизитися в 2021 році на 5% - до 55,8% від валового внутрішнього продукту.

Такий прогноз міститься в інфляційному звіті за перший квартал, розміщеному на офіційному сайті Національного банку.

"Дотримання зваженої фіскальної політики в умовах зростання економіки і низької волатильності обмінного курсу дозволить відновити зниження рівня державного та гарантованого державою боргу, а також утримувати його нижче за 60% від ВВП", - сказано в звіті.

Зазначається, що за перші два місяці 2021 року борг вже знизився до 58,4% від ВВП, і становить в абсолютному вираженні 2,55 трлн грн.

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Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, Україна в 2021 році належить виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький