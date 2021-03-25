У доларовому еквіваленті держборг за цей період виріс на 0,67 млрд дол. - до 91,41 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за лютий цього року в національній валюті скоротився на 5,3 млрд грн - до 2,553 трлн грн, а в доларовому еквіваленті – виріс на 0,67 млрд дол., до 91,41 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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"Протягом лютого 2021 року сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 5,28 млрд грн, і в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 0,67 млрд дол. США", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 лютого 2021 року державний зовнішній борг становив 1,238 трлн грн (48,49% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,32 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 1,026 трлн грн (40,18% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 36,73 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 289,28 млрд грн (11,33%), або 10,36 млрд дол., в тому числі: гарантований державою зовнішній борг-251,11 млрд грн (9,84%) або 8,99 млрд дол.; гарантований державою внутрішній борг - 38,17 млрд грн (1,5%) або 1,37 млрд дол.

Що цьому передувало

За даними Міністерства фінансів, Україні у 2021 році належить виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій