У держбюджеті - 2021 на освіту передбачено 169,3 млрд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів.

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає підвищення зарплат педагогам в середньому на 25,5%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на заступника міністра Романа Єрмолічева.

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"Попри виклики, пов'язані з необхідністю реагувати на пандемію, ми стабільно продовжуємо підвищувати оплату праці вчителів. Тому передбачені в державному бюджеті на 2021 рік кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в середньому на 25,5%", - цитує Єрмолічева прес-служба Мінфіну.

За його словами, у держбюджеті-2021 на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн, що на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році, а в цілому на освіту передбачено 169,3 млрд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що на 29,3 млрд грн більше в порівнянні з 2020 роком.

"Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання щодо утримання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти для надання якісної загальної середньої освіти відповідно до законодавчо встановлених стандартів. Фінансування освіти залишається пріоритетом держави. Адже якісна освіта має бути як у міській, так і в сільській місцевості, незалежно від того, де проживає учень", - цитує Єрмоличева прес-служба Мінфіну.

Держбюджет 2021

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет України на 2021 рік.

16 грудня 2020 року глава Мінфіну розповів, скільки отримуватимуть медики та вчителі у 2021 році.

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

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Автор: Богдан Слуцький