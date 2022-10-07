Розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

Парламент затвердив проект державного бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент затвердив проект бюджету на 2023 рік у першому читанні. Після майже трьох годин обговорення правок, "за" проголосував 251 депутат", - написав він.

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За словами Железняка, тільки правки дві години розглядали правки. ПРи цьому він ззаначив, що розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

Державний бюджет-2023 - що відомо

13 вересня Кабмін схвалив проект державного бюджету на 2023 рік. У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1136 мільярда гривень, або майже 50% всього бюджету. Дефіцит держбюджету передбачається на рівні 38 мільярдів доларів, фінансувати його планують за допомогою іноземних партнерів та військових облігацій.

21 вересня Верховна Рада заслухала представлення міністром фінансів проекту державного бюджету на 2023 рік та "взяла до відома".

23 вересня перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко зазначив, що Верховна Рада планує ухвалити держбюджет на 2023 рік до середини жовтня.

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