Долар дорожчає на початку тижня: свіжий курс валют в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,95 грн, євро – 50,39 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 26 жовтня, зріс на 19 копійок і складає 45,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 18 копійок і становить 51,19 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,39 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,61 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,30 грн/євро, а курс продажу - 51,02 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 26 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 45,20 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Тоді повідомлялося, що цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 14 жовтня - 45,08 гривні за долар).

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що з 26 жовтня по 1 листопада курс долара коливатиметься в рамках 44,85-45,25 грн/дол. на міжбанківському валютному ринку та 44,8-45,5 грн/дол. на готівковому.

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