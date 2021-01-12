Аналітик RoboForex Андрій Гойлов очікує до кінця тижня подальше падіння долара щодо гривні - до рівня 28,10 грн/дол.
Про це він сказав у коментарі агентству УНІАН.
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«Цього тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшого падіння до рівня 28,10. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,10», - сказав Гойлов.
Аналітик зазначив, що вчора, 11 січня, гривня проти долара закріпилася вище рівня у 28,20. За його словами, Нацбанк в торгах не брав участі, оскільки девальвація долара була плавною. Торги понеділка на міжбанку по валютній парі долар/гривня завершилися на рівні 28,16, євро до гривні ослаб до позначки в 34,17.
Також Гойлов повідомив, що сьогодні, 12 січня, на аукціоні Мінфіну з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) ринку будуть запропоновані облігації в гривнях з терміном погашення через 6, 12, 18, 24 і 36 місяців, а також 12 місяців - у доларах.
"Головна інтрига в тому, чи з'являться сьогодні нерезиденти з продажами валют на міжбанку під покупку ОВДП. Якщо пропозиція з їхнього боку на ринку буде слабкою, це може розгорнути котирування в бік зниження курсу національної валюти до долара і євро», - сказав Гойлов.
Що цьому передувало
Національний банк України на вівторок, 12 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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