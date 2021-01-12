Євро до гривні може ослабнути до 34,10 грн/євро.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов очікує до кінця тижня подальше падіння долара щодо гривні - до рівня 28,10 грн/дол.

Про це він сказав у коментарі агентству УНІАН.

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«Цього тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшого падіння до рівня 28,10. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,10», - сказав Гойлов.

Аналітик зазначив, що вчора, 11 січня, гривня проти долара закріпилася вище рівня у 28,20. За його словами, Нацбанк в торгах не брав участі, оскільки девальвація долара була плавною. Торги понеділка на міжбанку по валютній парі долар/гривня завершилися на рівні 28,16, євро до гривні ослаб до позначки в 34,17.

Також Гойлов повідомив, що сьогодні, 12 січня, на аукціоні Мінфіну з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) ринку будуть запропоновані облігації в гривнях з терміном погашення через 6, 12, 18, 24 і 36 місяців, а також 12 місяців - у доларах.

"Головна інтрига в тому, чи з'являться сьогодні нерезиденти з продажами валют на міжбанку під покупку ОВДП. Якщо пропозиція з їхнього боку на ринку буде слабкою, це може розгорнути котирування в бік зниження курсу національної валюти до долара і євро», - сказав Гойлов.

Що цьому передувало

Національний банк України на вівторок, 12 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Попередні прогнози

21 грудня 2020 року директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан заявила про те, що курс гривні щодо основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.

22 грудня 2020 року експерти прогнозували, що ближче до Нового року курс долара може змінитися.

30 грудня 2020 року аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що після новорічних свят курс долара здивує українців.

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Автор: Катерина Жирій