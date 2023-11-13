Екс-голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною від початку війни виявилися кредити МВФ.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, вартість обслуговування усіх кредитів, наданих Україні зовнішніми офіційними кредиторами, становить близько 2,1% річних.

Про це заявив екс-голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook, зазначивши при цьому, що одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною з початку війни виявилися кредити МВФ.

"Одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною від початку війни виявилися кредити МВФ. Їх обслуговування у 2023 року обійдеться у близько 8% річних", - написав він.

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"Для порівняння: кредит від Франції отриманий Україною у листопаді 2022 р. має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 року - 1,0% річних, кредит від Канади у квітні 2023 року - 1,5% річних", - зазначив Данилишин.

Війна в Україні та МВФ

У 2023 році Україна отримала від МВФ два транші на 2,7 млрд доларів та на 890 млн доларів. У грудні очікується транш на 900 млн доларів. Загальна сума фінансової підтримки Україні складе близько 45 млрд доларів.

У другому півріччі 2024 року Україна має повернути МВФ 1,925 млрд доларів, з яких 1,516 млрд доларів основна сума, 408 млн доларів - відсотки.

8 листопада 2023 року в МВФ розповіли, що чекає на економіку України. Міжнародний валютний фонд оприлюднив регіональний економічний прогноз.

В листопаді 2023 року МВФ змінив прогноз зростання української економіки. У МВФ відзначають, що в 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.

11 листопада 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про нову домовленість з МВФ, яка відкриває шлях до отримання траншу в 900 млн доларів.

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