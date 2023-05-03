Президент Україні Воломидир Зеленський підписав закон, який передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон стосовно зміни у Бюджетний кодекс щодо можливості використання коштів з рахунків на підтримку України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, зазначивши при цьому, що законопроект пропонує оприлюднення на офіційних сайтах головних розпорядників коштів сум отриманих добровільних внесків, перелік придбаних товарів і послуг.

"Маємо другий виконаний "структурний маяк" в програмі МВФ (це пункт №8 в Structural Benchmarks). Закон передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами в рамках бюджетних програм спеціального фонду держбюджету та запровадження щомісячного звітування про надходження й використання коштів за кожним із відкритих у НБУ рахунків і контролю за їх використанням відповідно до бюджетного законодавства", - зазначив Железняк.

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Меморандум з МВФ

22 грудня 2023 року МВФ оприлюднив Меморандум нової програми для України. Програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень і пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, забезпечення довгострокової стабільності фінансового сектора, стримування монетарного фінансування, а також поліпшення державного управління та прозорості державних інститутів.

Використання коштів з рахунків на підтримку України

11 квітня Верховна Рада ухвалила закон за вказівкою Міжнародного валютного фонду, який стосується використання коштів з рахунків на підтримку України у Національному банку.

Згідно з новим законом, у виняткових випадках під час воєнного стану або наступного бюджетного періоду Кабмін може відкривати рахунки для збору добровільних внесків для реалізації заходів з національної безпеки, оборони та розвитку України. Такі внески будуть джерелами коштів спеціального фонду державного бюджету та використовуються відповідно до порядків, встановлених Кабінетом міністрів.

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

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