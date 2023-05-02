Зокрема, Україна фіксує кожну спробу Росії обходити раніше запроваджені санкції.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що Україна готує великий санкційний пакет проти Російської Федерації. Нагадаємо, що останні обмеження проти РФ політик погодив 22 квітня.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Він зазначив, що Україна разом з партнерами фіксує кожну спробу агресора обійти обмеження.

"Провів нараду щодо посилення санкційних режимів - як наших, українських, так і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром", - сказав Зеленський.

Україна разом з партнерами блокує кроки з обходу санкцій Росією

Як повідомляв УНІАН, лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) та керівництво Європейського Союзу неодноразово погоджували кроки з унеможливлення Росією обходу обмежувальних заходів, які вже набули чинності.

Зокрема, наразі країна-агресор намагається використовувати ринки колишніх радянських країн для того, щоб імпортувати на свої території товари ЄС, що заходяться для Кремля під забороною. Нещодавно відповідне попередження ЄС оголосив Узбекистану. Йшлося про паралельний імпорт мікрочіпів та оптичного обладнання.

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