Тепер Кабмін може відкривати рахунки для збору добровільних внесків.

Верховна Рада ухвалила закон за вказівкою Міжнародного валютного фонду, який стосується використання коштів з рахунків на підтримку України в Національному банку.

Як повідомив перший заступник керівника комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram, за прийняття відповідного законопроекту (№8433) в цілому проголосували 299 нардепів.

"Закон має на меті вирішити питання про джерела коштів для спеціального фонду державного бюджету та їх використання. Він стосується коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб для підтримки національної безпеки, оборони та розвитку України", - йдеться у повідомленні.

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Тепер, згідно з новим законом, у виняткових випадках під час воєнного стану або наступного бюджетного періоду Кабмін може відкривати рахунки для збору добровільних внесків для реалізації заходів з національної безпеки, оборони та розвитку України.

Такі внески будуть джерелами коштів спеціального фонду державного бюджету і використовуватимуться відповідно до порядків, встановлених Кабінетом Міністрів. Уряд також зможе розподіляти та перерозподіляти кошти між головними розпорядниками коштів державного бюджету з урахуванням їх цільового призначення.

Водночас залишки коштів зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету до їх повного використання у наступних бюджетних періодах.

Економіка України в умовах війни

Проект Державного бюджету на 2023 рік передбачав зростання реального ВВП на 4,6%, проте законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

6 квітня 2023 року Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2023 році. При цьому зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3,5%, у 2025 – 6,5%.

За прогнозами, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, в рік російського вторгнення в країну.

Станом на 7 квітня 2023 року МВФ дав найгірший п'ятирічний прогноз для світової економіки з 1990 року. Глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що в наступні п'ять років світова економіка буде рости в середньому на 3% (останній прогноз фонду — 2,9%) на рік.

За словами глави МВФ, це найгірша Динаміка з 1990 року, так як в останні 20 років світовий ВВП зростав в середньому на 3,8% на рік.

МВФ прогнозує, що близько 90% країн з розвиненою економікою в цьому році сповільнять зростання, оскільки жорстка монетарна політика чинить тиск на попит і уповільнює економічну активність в США і єврозоні.

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