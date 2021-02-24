Граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.

Кабінет міністрів розширив можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%", завдяки чому була збільшена гранична сума державної допомоги суб'єктам господарювання - до 400 тисяч євро.

Читайте такожГолова Мінфіну назвавши рядки видачі першого кредиту " доступної іпотеки"Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, раніше ця сума становила 200 тисяч євро.

"Це черговий крок до "дешевих грошей", які були недоступні малому і середньому бізнесу Всі останні роки в Україні", - написав він.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року уряд України оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості чинного бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють кількість претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

З моменту старту програми банки-учасники видали 8916 кредитів на загальну суму 21,4 мільярда гривень.

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Автор: Дмитро Шварц