Причиною обвалення стала пандемія коронавірусу і введені через неї обмеження, які загальмували ділову активність.

З початку пандемії коронавірусу за підсумками 2020 року економіка Великобританії впала на рекордні 9,9 відсотка, що стало найбільшим спадом в історії країни.

Результат виявився вдвічі гіршим, ніж після всесвітньої економічної кризи в 2009 році. Про це повідомляє CNBC.

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Як пише видання, причиною обвалення стала пандемія коронавірусу і введені через неї обмеження, які загальмували ділову активність.

Економісти прогнозували, що за підсумками 2020-го спад ВВП складе 8 відсотків. За даними Університету Джонса Хопкінса, до п'ятниці, 12 лютого, в Сполученому Королівстві зафіксовано понад чотири мільйони випадків захворювання COVID-19 і понад 115 тисяч смертей.

Ситуація ускладнюється появою нових штамів вірусу.

Корононавирус і Великобританія

У грудні 2020 року стало відомо, що за перші вісім місяців фінансового року державні позики Великобританії зросли до рекордних 240,9 мільярда фунтів стерлінгів (323 мільярди доларів).

У листопаді 2020 року витрати перевищили податкові надходження на 31,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 42,4 мільярда доларів). В результаті Великобританія зіткнулася з найбільшим бюджетним дефіцитом за всю свою історію.

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Автор: Олена Коваленко