При цьому фінансування навіть такого, зменшеного обсягу дефіциту бюджету потребуватиме значної активізації боргових запозичень Мінфіном, що складно реалізувати без активної співпраці з МВФ та виходу на зовнішні ринки.

За результатами 2021 року дефіцит держбюджету за загальним фондом складе близько 170 млрд грн при річному плані 220 млрд грн.

Про це розповіла керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки (КШЕ) Дарина Марчак, повідомила прес-служба КШЕ.

"За нашими оцінками, на кінець 2021 року дефіцит загального фонду державного бюджету буде дещо нижчим, ніж передбачено Законом про державний бюджет, з огляду на економію за видатками (яку ми очікуємо на рівні 3% видаткової частини бюджету за загальним фондом) та борговими виплатами", - зазначила Марчак.

За її словами, при цьому фінансування навіть такого, зменшеного обсягу дефіциту бюджету потребуватиме значної активізації боргових запозичень Мінфіном, що складно реалізувати без активної співпраці з МВФ та виходу на зовнішні ринки.

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Дефіцит загального фонду державного бюджету України за десять місяців 2021 року склав 54,5 млрд грн.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту.

Автор: Катерина Жирій