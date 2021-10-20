Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Сьогодні Верховна Рада розгляне проект держбюджету на наступний рік у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному на сьогодні та законопроект про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Читайте такожРада 20 жовтня розгляне проект держбюджету на 2022 рік - представник уряду

Також розглядатиметься законопроект про визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

Крім того, парламент розгляне законопроект, який, зокрема, дозволяє спрощену реєстрацію медикаментів, якими лікують COVID-19. Також буде розглянуто ряд законопроектів, що стосуються реформування судової системи. Також передбачено розгляд низки проектів постанов про перейменування населених пунктів та низку ратифікаційних законопроектів.

Держбюджет-2022:

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документом передбачено зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від ВВП, скорочення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

21 вересня 2021 року Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2022 рік.

Автор: Надя Пришляк