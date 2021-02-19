Європейський Союз становить 41% у структурі зовнішньої торгівлі, будучи найбільшим торговельним партнером України.

Чотирнадцять тисяч українських підприємств експортують продукцію в країни Європейського Союзу, повідомив в ході Години запитань до парламенту прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте такожУкраїна торік наторгувала зі світом на мінус $1,7 мільярда"Вже чотирнадцять тисяч українських підприємств, маленьких, середніх, великих, експортують нашу продукцію в країни Європейського Союзу. І ця кількість постійно зростає, й зростатиме надалі. І скоро українські підприємства отримувати можливість вже без квот експортувати свою продукцію в країни ЄС", - сказав Шмигаль.

При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що європейський ринок, з одного боку, дає досить великі можливості, але, з іншого, він створює конкуренцію, яка водночас призводить до збільшення якості та зниження ціни.

"Ось це важливі показники, які економічно і соціально надмірно важливі для нашої держави, які ми якраз обговорювали під час нашого візиту до Європейського Союзу, який сьогодні з 41% в структурі зовнішньої торгівлі є найбільшим торговельним партнером України", - додав Шмигаль.

Що цьому передувало

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам та взаємній повазі спільних цінностей.

Економічна частина Угоди, про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах.

Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький