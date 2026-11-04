Трамп заявив, що високі ціни не дають громадянам "відчути" переваги "найкращої економіки в історії США".

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка зараз "найкраща за всю історію". Однак люди не можуть цього відчути через високі ціни на бензин. При цьому він прямо визнав, що винний у цій ситуації Іран, хоча раніше неодноразово покладав вину на Володимира Зеленського та удари України по російських НПЗ.

При цьому Трамп похвалився, що нинішній стан американської економіки перевершує навіть ситуацію під час його першого президентського терміну, однак ціни на бензин нібито заважають громадянам це "відчути".

"У нас зараз найкраща економіка за всю історію. Знаєте, під час мого першого президентського терміну економіка була найкращою, але нинішня перевершує навіть її. Однак через ціни на бензин люди не відчувають цього настільки, наскільки відчували б за інших обставин. А ситуація з цінами на бензин виникла через Іран", – заявив Трамп.

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Раніше Трамп неодноразово заявляв, що просив Володимира Зеленського припинити атаки по російських нафтопереробних заводах, оскільки "ці атаки завдають серйозної шкоди світовим ринкам дизельного палива, зокрема у США, і фермери та різноманітні підприємства сильно страждають від цього".

Вибори у США

За повідомленнями ЗМІ, Демократична партія отримала перевагу в Конгресі та законодавчих органах штатів по всій країні.

Під час цих виборів республіканці втратили владу там, де вони не програвали протягом цілого покоління, а подекуди – й довше. Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату в Канзасі – вперше з 1930-х років; отримали місце в Сенаті від Південної Кароліни (яке втратили ще в 1960-х, коли Стром Термонд змінив партійну приналежність); а також виграли низку посад на рівні штату в Техасі – чого їй не вдавалося досягти з 1990-х років.

Коментуючи результати, Трамп заявив, що очікував кращих результатів від своєї команди на проміжних виборах і висловив здивування тим, що попри численні мітинги та підтримку виборців, частина кандидатів від республіканців так і не змогла перемогти.

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