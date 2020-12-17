Ціна об'єкта під час торгів зросла в 1,5 рази.

Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні чотирнадцятий спиртзавод державного підприємства "Укрспирт" - Воютицьке місце провадження діяльності (МОД) у Львівській області за 48 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба фонд.

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"За об'єкт приватизації на відкритих торгах змагалися три учасники, які збільшили стартову ціну в 1,5 раза – з 32 млн грн до 48 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Новий власник отримає, зокрема, цех розливу, виробництво концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варильне і дріжджобродильне відділення.

Хронологія подій

3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь. Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.

Уряд почав приватизацію "Укрспирту", яку планує завершити до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

Станом на 26 листопада Фонд державного майна року провів аукціони з продажу 8 спиртзаводів і виручив за них 448 млн грн.

4 грудня 2020 року у Фонді держмайна розповіли про успіхи приватизації "Укрспирту".

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Автор: Дмитро Шварц