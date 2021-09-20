Зараз загальна сума заборгованості фонду перед державою становить 108,2 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) достроково перерахував Міністерству фінансів 2,07 млрд грн на погашення кредитної заборгованості.

Як повідомила прес-служба ФГВФО, в даний час загальна сума заборгованості фонду перед державою становить 108,2 млрд грн.

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"В цілому на сьогодні фонд повернув Міністерству 21,7 млрд грн, з яких 7,9 млрд грн - відсотки. Левову частку цієї суми фонд погасив Міністерству фінансів достроково", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в 2019 році фонд повністю погасив борг перед Національним банком на суму 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн - сплачені відсотки.

"Внаслідок цього дострокового погашення також зменшилася база нарахування виплат за позиками, і зараз залишок боргових зобов'язань фонду становить 45,7 млрд грн за номіналом векселів і понад 62,5 млрд грн відсотків, які повинні бути нараховані до 2031 року", - додали у ФГВФО.

Борг Фонду гарантування вкладів:

Борг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб утворився перед державними органами влади (НБУ та Мінфіном) внаслідок позик для здійснення гарантованих виплат вкладникам у 2014-2017 роках.

30 червня 2021 року Фонд гарантування вкладів отримав право на пред'явлення цивільних позовів.

Автор: Богдан Слуцький