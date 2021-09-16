Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює відшкодування коштів у межах 200 тисяч гривень вкладникам банку.

З 16 вересня 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) здійснює виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Земельний капітал" незалежно від закінчення терміну дії договору банківського вкладу.

Про це повідомила прес-служба фонду.

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"З 16 вересня 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює відшкодування коштів у межах 200 тисяч гривень вкладникам АТ "Комерційний банк "Земельний Капітал" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення. Також тривають виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів ФГВФО, підключених до автоматизованої системи виплат Фонду.

Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися в будь-який із зазначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу. Відшкодування коштів здійснюється в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Визнання банків неплатоспроможними:

Правління Національного банку України в серпні прийняло рішення про віднесення банку "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України строк своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку"Аркада".

Автор: Катерина Жирій