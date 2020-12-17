Початкова ціна лота становить 516 мільйонів гривень.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запланував на 4 лютого 2021 року проведення аукціону з продажу пулу активів трьох банків - «ВТБ БАНК», «Родовід Банк» та «Комерційний банк «Фінансова ініціатива».

Як повідомила прес-служба торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику DebtX.

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Зазначається, що у складі пулу - понад 180 прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, які укладені з суб'єктами господарювання, а також майнові права, що випливають з векселів та дебіторської заборгованості.

Середній термін прострочення по кредитах у складі пулу становить 3,5 року. Раніше ці активи вже неодноразово виставлялися на продаж, як індивідуально, так і в складі пулу, але не знайшли свого покупця.

"Початкова ціна лота - 516,7 млн грн. Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, крім позичальників і поручителів за кредитами", - сказано в повідомленні.

У ФГВФО повідомили, що для участі в торгах необхідно завчасно зареєструватися згідно з правилами аукціону на сторінці платформи DebtX.

Доступ до реєстру неплатоспроможних банків

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна переглянути статус усіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, у тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

"Місто Банк"

14 грудня 2020 року правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення акціонерного товариства "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

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Автор: Катерина Жирій