Рішення прийнято у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення акціонерного товариства "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Як повідомила прес-служба регулятора, рішення прийнято з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

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Відзначається, що проблеми з капіталом у банку виникли через втрату одного з основних активів - підприємства з переробки сої в Херсонській області. Балансова вартість об'єкта нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). В результаті втрати об'єкта капітал банку впав нижче нормативного рівня.

"Зважаючи на відсутність вжитих заходів для поліпшення стану банку та у зв'язку з тим, що діяльність АТ "Місто Банк" не відповідало вимогам банківського законодавства та нормативно-правовим актам Національного банку, сьогодні правління Національного банку прийняло рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних",- сказано в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, віднесення банку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектора України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.

"Попри ситуацію з "Місто Банком", наш банківський сектор знаходиться в кращому стані за всю історію. У банків сьогодні достатньо капіталу. Коштів для задоволення потреб клієнтів вистачає. Ми завжди готові підтримати банки, якщо погіршення фінансового стану банку підлягає виправленню", - цитує прес-служба голову Нацбанку Кирила Шевченка.

Відзначається, що 78% вкладників "Місто Банку" (2282 людини) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму у 200 тис.грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої ФГВФО. В цілому можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року склала 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

За даними НБУ, контролером АТ "Місто Банк" є Фурсін Іван Геннадійович. Йому сукупно (прямо і побічно) належать 97,18% акцій банку.

Доступ до реєстру неплатоспроможних банків

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна переглянути статус усіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, у тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Автор: Катерина Жирій