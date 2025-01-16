Катерина Рожкова зазначила, що прив'язка має бути до тієї валюти, яка найчастіше використовується в операціях.

Євро замінить долар як курсоутворювальну валюту в Україні. Переходить відбудеться непомітно для ринку.

"Враховуючи наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка станеться, тому що якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми повинні мати прив'язку до тієї валюти, в якій проводиться більшість операцій. Тому це невідворотне майбутнє, як і наше членство в Європейському Союзі", - зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю "Ми - Україна".

При цьому вона вказала, що в період викликів, пов'язаних насамперед із війною, можливо такий крок не найкращий час.

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"Ми будемо уникати будь-яких шоків, тому не треба хвилюватися, якщо це станеться. А якщо це станеться, це точно на користь українській економіці, тому що ми тоді точно будемо в Євросоюзі", - підсумувала представниця НБУ.

Своєю чергою, член комітету Верховної Ради з економічного розвитку, народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак в ефірі "Новости.Live" заявив, що перехід із долара на євро триватиме 5-10 років.

За його словами, перехід здійснюватиметься завдяки збільшенню обсягів операцій у парі гривня-євро, зростанню експорту та імпорту, а також грошовим переказам українців з-за кордону.

Перехід на євро - що відомо

Національний банк може вже в недалекому майбутньому розглянути доцільність переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив'язки гривні.

Наразі валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти.

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