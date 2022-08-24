Курс гривні до євро сьогодні становить 41,00 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 24 серпня, зміцнився на 6 копійок – до 40,79 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня залишилася на рівні попереднього показника - 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Крім того, 21 липня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Експерт зазначають, що курсу долара поки не вдалося подолати психологічний бар'єр в 41 гривню, проте така ймовірність існує до кінця поточного тижня. Якщо "апокаліптичні" прогнози в кінцевому підсумку не виправдаються, цілком ймовірно, що курс гривні зможе утриматися в межах коридору 40-41 гривні за долар.

Вас також можуть зацікавити новини: