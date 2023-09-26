За словами чиновників, сенатори і високопоставлені члени їх штабів протягом останніх декількох днів активно обговорюють, як вийти з тупикової ситуації.

Американські сенатори обох партій активно обговорюють, чи включати нову військову допомогу Україні для боротьби з Росією в тимчасовий законопроект про витрати, щоб зберегти фінансування уряду після закінчення вересня, пише NYT. Кінець фінансового року в США настане в ніч на неділю.

Оскільки в Палаті представників панує хаос через подальші плани витрат, сенатори обох партій в понеділок засіли за переговори про тимчасові заходи в спробі не допустити закриття уряду вже на цих вихідних. Також обговорюється, чи включати в них додаткову допомогу Україні.

За словами чиновників, сенатори і високопоставлені члени їх штабів протягом останніх декількох днів активно обговорюють, як вийти з тупикової ситуації, в якій опинилася Палата представників. Сенат же, зі свого боку, робить власні кроки в напрямку законопроекту про надзвичайні витрати, який відновить приплив доларів у федеральні відомства після закінчення поточного фінансового року в ніч на неділю.

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