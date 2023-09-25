Меморандум включає 522 млн доларів на зміцнення енергосистеми, з яких 100 млн – за умови виконанні певних вимог.

Україна та США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці для забезпечення стійкості енергосистеми України.

Як йдеться в повідомленні на сайті посольства США в Україні, меморандум включає 522 млн доларів на її зміцнення, з яких 100 млн – за умови виконання певних вимог.

Угода передбачає співпрацю з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, впровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння повоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої в ЄС енергетичної економіки.

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"За умови наявності коштів, уряд США має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 млн доларів США, з яких 422 млн доларів США нової допомоги у сфері енергетики, і 100 млн доларів – за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу", – йдеться в тексті.

Умовами для надання 100 млн є ряд кроків у реформах енергетичного сектору, а саме:

затвердження нового статуту та створення наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" – до 30 жовтня 2023 року;

прогрес у виконанні плану корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом" (початок конкурсної процедури на обрання членів Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – до 30 листопада 2023 року;

створення ПАТ "Енергоатом" – до 31 грудня 2023 року);

НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь і періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Для реалізації угоди мають створити Керівний комітет, до якого увійдуть представники Міненерго, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання України, а з американської сторони – представники Держдепу, Міністерства енергетики, Агентства США з міжнародного розвитку. Комітет проводитиме щоквартальні зустрічі для оцінки прогресу.

Меморандум за своїм характером не є зобов'язуючою угодою.

Війна в Україні та ситуація в енергосистемі

У жовтні 2022 року окупанти почали бомбити об'єкти критичної інфрструктури України. Перша серйозна ракетна атака, після якої по всій Україні почалися відключення світла була 10 жовтня 2022 року.

У серпні 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що зараз формується багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

21 серпня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко зявив про те, що енергосистема України буде готова до проходження зимового сезону. Галущенко підкреслив, що в разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

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