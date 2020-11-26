Допомогу отримають працівники або фізична особа підприємець, якщо її роботодавець має одну з шести категорій Класифікації видів економічної діяльності.

Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають по вісім тисяч гривень фінансової допомоги на порталі та в мобільному застосунку "Дія".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словам, допомогу отримають працівники або ФОП, якщо її роботодавець має одну з шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:

47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

55 - Тимчасове розміщування;

56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;

59.14 - Демонстрація кінофільмів;

90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

"Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.

Фінансова допомога надаватиметься одноразово.

"Програма підтримки за ініціативи президента України прийнята сьогодні урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віце-прем'єр.

Читайте такожКарантин вихідного дня: Зеленський озвучив бізнесу суму обіцяної допомоги

Підтримка бізнесу

19 листопада Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця робочого тижня підготувати драфт законопроекту щодо полегшення ведення бізнесу для малих і середніх підприємців.

"Я доручив уряду, і в найближчі дні ми очікуємо комплексну, дійсно дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові пільги, кредитні канікули за існуючими зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримки людей, які із-за карантину втратили заробіток або повністю були змушені припинити свою діяльність і інші важливі, можливі інструменти", - підкреслив глава держави.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" у вихідні бізнесу.

Того ж дня, 11 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

16 листопада Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".

23 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що план по коронавірусної підтримки бізнесу майже готовий.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко