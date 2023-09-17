Уряд скоригує свою програму грошової допомоги українцям, що постраждали від війни.

Українські біженці, що повертаються з-за кордону, також зможуть оформити державну грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, 12 вересня відбулася урядова нарада, за підсумками якої готуються зміни до урядової постанови щодо можливості поновити виплати ВПО тим, хто їх втратив. Зокрема на виплати зможуть претендувати ті українці, що повертаються з-за кордону.

"До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави", – повідомила Верещук.

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Вона зазначила, що питання виплат для ВПО мають скоригувати до кінця вересня.

У той же час міністр запевняє, що наразі відносно невеликій кількості людей скасовують виплати ВПО через порушення правил їх отримання.

"Національна сервісна служба за першу декаду вересня провела 1531 перевірку фактичного місця проживання ВПО і як результат цих перевірок – 80% зберегли свої виплати. Тобто лише близько 300 людям такі виплати не будуть далі виплачувати", – зазначила Верещук.

Грошова допомога українцям – останні новини

Як писав УНІАН, перші сертифікати державної програми "єВідновлення" на виплати за повністю зруйноване житло з'являться впродовж наступних двох тижнів. Таку обіцянку дав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, робота по відновленню в частині підтримки людей "набрала обертів". Станом на сьогодні 12 тисяч родин вже отримали кошти на ремонт.

Також ми розповідали, що всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Як повідомляє Мінсоцполітики, список осіб, які мають право на виплати, на підставі наявних реєстрів, формує Пенсійний фонд, а ВПП направляє грошові виплати саме цим людям.

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