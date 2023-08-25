Ціна придбання бізнесу Heineken Russia становить 1 євро за 100% акцій.

Міжнародна пивоварна корпорація Heineken завершує вихід із російського ринку, зазнавши збитків у 300 млн євро.

"Heineken оголошує про завершення угоди з продажу своїх підрозділів у Росії Arnest Group. Угода отримала всі необхідні схвалення та завершує процес, який Heineken розпочав у березні 2022 року щодо виходу з Росії, зазнавши очікуваних загальних збитків у 300 мільйонів євро", – йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що ціна придбання бізнесу Heineken Russia становить 1 євро за 100% акцій. Всі активи, включаючи 7 пивоварень в Росії, перейдуть до нових власників.

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В компанії також підкреслили, що Heineken не надаватиме підтримки бренду та не отримуватиме надходжень, роялті чи комісій з Росії.

Вихід виробників пива з Росії

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну концерн Heineken обіцяв призупинити реалізацію пива під брендом Heineken в Росії.

Тоді ж данський пивоварний концерн Carlsberg Group також вирішив припинити виробництво пива під брендом Carlsberg в РФ. Він одразу оголосив про припинення інвестицій і експортних відвантажень на адресу російської "дочки" — пивоварної компанії "Балтика".

У квітні один з найбільших виробників пива у світі, компанія Anheuser-Busch InBev, оголосила, що продасть свою частку в російській AB InBev Efes.

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