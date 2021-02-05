У 2019 році обсяги двосторонньої торгівлі досягли 5 мільярдів доларів, а за 9 місяців 2020 року цей показник становив 3,7 мільярда доларів.

Загальний обсяг турецьких інвестицій в Україну з урахуванням ресурсів, залучених через банківські структури та спільні підприємства в інших країнах, досягає 3 мільярдів доларів.

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Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю одному з видань.

"В цей час обсяг турецьких інвестицій в Україну перевищує 500 мільйонів доларів. За експертними оцінками, їх загальний обсяг з урахуванням ресурсів, залучених через банківські структури та спільні підприємства в інших країнах, досягає 3 мільярдів доларів. Але ми хочемо бачити наше Інвестиційне співробітництво більш активним. Нинішній рівень вважаю недостатнім, враховуючи економічні можливості країн", - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що Туреччина - четвертий у світі ринок для українського експорту і шостий партнер за рівнем товарообігу. У 2019 році обсяги двосторонньої торгівлі досягли 5 мільярдів доларів, а за 9 місяців 2020 року цей показник становив 3,7 мільярда доларів.

"Глави наших держав неодноразово озвучували амбітну мету - підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Тому існує колосальний потенціал для зростання економічного партнерства. Це підтверджує і статистика. Обсяги товарообігу у 2019 році зросли на 22,3% в порівнянні з 2018 роком", - сказав Марченко.

Прогноз на цей рік

Міністр підкреслив, що 2020 рік і для всього світу був складним через пандемію COVID-19, але вже в поточному році Україна розраховує на збільшення торгівлі, в тому числі шляхом розширення спектру товарів і послуг, які будуть поставлятися з України до Туреччини та у зворотному напрямку.

Також, за його словами, Україна зацікавлена в участі турецького капіталу у розвитку технологічного потенціалу України, в інвестуванні в індустрії нового покоління, якими славиться Туреччина.

"Ми готові до спільних проектів в авіакосмічній сфері. Двостороння комунікація між представниками високотехнологічних індустрій, у тому числі у сфері оборонно-промислового комплексу двох країн, дають привід сподіватися на створення успішних стратегічних проектів", - сказав глава Мінфіну.

Що цьому передувало

Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив про намір України і Турецької Республіки створити механізм цільових консультацій між країнами у сфері безпеки та оборони Чорноморського регіону.

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Автор: Катерина Жирій