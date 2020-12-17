За його словами, це підтримка українського бізнесу, який виробляє продукт і прагне його експортувати; забезпечення безпеки країни, оскільки серед іншого це важливо для залучення іноземних інвестицій; побудова синергії із зарубіжними українцями для розвитку української економіки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав три пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років.

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Як повідомляє прес-служба МЗС України, Про це він заявив під час дискусії Київського міжнародного економічного форуму під назвою "Світ після пандемії. Нові можливості для України".

Міністр зазначив, що першим ключовим пріоритетом є розвиток продуктової економіки, що передбачає максимальну підтримку бізнесів, які виробляють продукт з доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів.

"Країна повинна навчитися заробляти гроші. Коли ми навчимося заробляти, заводити гроші в країну і берегти їх всередині країни, тоді ми станемо дійсно сильною державою", - заявив Кулеба.

Другим пріоритетним завданням наступного десятиліття міністр назвав забезпечення безпеки України.

"Коли інвестори враховують різні фактори, безпека є одним з найважливіших для прийняття рішення про інвестиції. Тому я працюю над безпекою країни. Думаю, в найближчі 10 років це питання, на жаль, буде вкрай важливим", - додав він.

Третім завданням міністр назвав побудову синергії із закордонними українцями для розвитку української економіки.

"Мільйони українців, які в різний час виїхали і яких ми називаємо "закордонними українцями" мають залишатися невід'ємною частиною України, українського народу. У діаспорі захований величезний економічний потенціал, і я маю на увазі аж ніяк не перерахування заробленого за кордоном сім'ям або на підтримку України, а побудова синергії для економічного розвитку", - зазначив Кулеба.

Що цьому передувало

Капітальні інвестиції в економіку України в першому півріччі 2020 року у порівнянні з першим півріччям минулого року скоротилися на 34,9% - до 163,78 мільярда гривень.

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Автор: Юлія Янкевич