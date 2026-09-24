Золото лежить під континентом, де заборонений видобуток: у чому причина

Вчені пов’язують це із спільним геологічним минулим континентів.

Під льодом Антарктиди можуть знаходитися величезні запаси золота, що обчислюються навіть тисячами тонн. Геологи роками вказують на таку ймовірність, але видобуток дорогоцінного металу сьогодні унеможливлюють міжнародні угоди та побоювання щодо стану тамтешнього навколишнього середовища.

Можлива наявність золота визначається насамперед геологічним минулим цього континенту. Антарктида була частиною Гондвани разом з Африкою, Австралією та Південною Америкою, а ці регіони багаті на мінеральні ресурси, пише WP Tech. З цієї причини дослідники припускають, що запаси, приховані під антарктичним льодом, можуть бути порівнянні з давніми родовищами ПАР.

Точний розмір родовищ сьогодні ніхто не може визначити, оскільки майже весь континент покриває товстий шар льоду. Проте з’являються оцінки, які вказують на запаси, що обчислюються сотнями або тисячами тонн. Додатковим аргументом є слідові кількості золота, які вчені знаходили в гірських породах і відкладах Трансантарктичних гір.

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Антарктида підпорядковується суворим правилам

Антарктида не належить жодній державі й залишається територією, призначеною для мирної діяльності. Це континент, розташований навколо Південного полюса, близько 98 % поверхні якого вкрито льодом. Постійних мешканців там немає, а на місці перебувають переважно вчені, які працюють на дослідницьких станціях.

Чинні правила не дозволяють там вести військові дії, створювати постійні поселення або видобувати сировину. Ці правила захищають Договір про Антарктику та Мадридський протокол, а рішення, що стосуються континенту, спільно ухвалюють держави, які підписали договір.

Чому заборона на видобуток золота залишається в силі

Збереження заборони має дві основні мети. Перша – збереження миру на цій території, друга – захист дуже крихкої екосистеми.

Антарктида належить до найвимогливіших і водночас найвразливіших середовищ на Землі, тому початок видобутку корисних копалин міг би мати довгострокові наслідки.

Згідно з цими оцінками, видобуток золота означав би ризик забруднення льоду та навколишніх океанів, а також знищення місць проживання тварин.

На практиці це відкрило б шлях до серйозної екологічної шкоди, тому, незважаючи на потенційне багатство, дорогоцінний метал залишається недоступним для промисловості.

Раніше УНІАН повідомляв, що 3D-принтер протягом восьми тижнів друкував форму для деталей літаків.

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