У держбюджеті-2021 на це було передбачено 36 млрд грн.

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді збільшити на 12 млрд грн видатки державного бюджету, передбачені на виплату субсидій українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду в залі парламенту повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Було заплановано в бюджеті 36 млрд грн, на сьогодні 35,2 млрд грн використано на виплату субсидій. До кінця року, за розрахунками Міністерства соціальної політики, буде необхідно ще близько 12 млрд грн. Звичайно, ми, як і домовлялися, будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету. Такі зміни будуть подані наступного тижня до відповідного комітету", - сказав він.

Субсидії в Україні під час карантину:

Карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 різного ступеня жорсткості діють в Україні з березня 2020 року. Протягом цього періоду уряд ухвалив низку рішень щодо порядку надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Зокрема, на період карантину запроваджено спрощену процедуру оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу та зареєстровані в центрах зайнятості, а розрахунок розміру субсидії до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).

У травні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій. У зв'язку з прийнятими змінами, охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців, починаючи з травня.

У липні 2021 року міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що скорочення субсидій в Україні не передбачено, буде лише скасовано карантинну норму, яка передбачала підвищення нормативів споживання ресурсів під час карантину.

Автор: Дмитро Шварц