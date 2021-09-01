У липні субсидію призначили тільки половині тих, хто за нею звернувся.

У липні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 1,2 млн громадян, а її середній розмір збільшився у порівнянні з червнем на 3,2% і склав 320,80 грн.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства соціальної політики України.

Відзначається, що в липні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 131,2 тис. домогосподарств, а призначена субсидія була 68,3 тис. домогосподарств.

У липні 2021 року надано субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 402 млн грн, майже вся сума була отримана субсидіантами в готівковій формі.

Читайте такожНова формула розрахунку зарплат від Кабміну. Кого і як це торкнетьсяЗгідно з даними міністерства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2021 року порівняно з березнем збільшився з 309,53 грн до 320,80 грн.

При цьому найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксований у Києві - 500 грн, а найменший у Закарпатській області - 202 грн.

Субсидії в Україні під час карантину - довідка УНІАН

Карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 різного ступеня жорсткості діють в Україні з березня 2020 року. Протягом цього періоду уряд ухвалив низку рішень щодо порядку надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Зокрема, на період карантину запроваджено спрощену процедуру оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу та зареєстровані в центрах зайнятості, а розрахунок розміру субсидії до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).

У травні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій. У зв'язку з прийнятими змінами, охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців, починаючи з травня.

У липні 2021 року міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що скорочення субсидій в Україні не передбачено, буде лише скасована карантинна норма, яка передбачала підвищення нормативів споживання ресурсів під час карантину.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на пенсії за серпень виділили рекордну суму. Про це розповіли у Пенсійному фонді.

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Автор: Ганна Бредіхіна