Кабмін запроваджує механізм пенсійних накопичень для працівників підприємств - об'єктів великої приватизації.

Кабінет Міністрів вводить механізм пенсійних накопичень для працівників підприємств - об'єктів великої приватизації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

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За його словами, поступово впроваджуємо в Україні накопичувальну пенсію.

"Цього тижня уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації. Майбутні власники таких підприємств повинні будуть платити в недержавні пенсійні фонди накопичувальні внески щонайменше за половину працівників. Сума таких внесків має становити не менше 4% від зарплати. Це стане ще одним кроком до введення накопичувального рівня пенсійної системи для всіх українців", - написав Шмигаль.

Він висловив переконання, що Верховна Рада підтримає відповідний законопроект.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

21 жовтня 2021 року Мінсоцполітики України запропонувало свою модель загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

15 листопада Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що введення обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення може початися у 2024 році, якщо до кінця поточного року парламент ухвалить відповідний законопроект.

Автор: Вікторія Токарєва