Мінсоцполітики пропонує модель, згідно з якою роботодавці платитимуть обов'язкові внески, а співробітники — добровільні.

Мінсоцполітики України запропонувало свою модель загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Про це повідомляється на сайті відомство.

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Передбачається, що роботодавці будуть платити обов'язкові внески, а співробітники — добровільні.

Дана модель була озвучена в ході обговорення з Міністерством фінансів і місією Світового банку.

Хто і скільки буде платити:

Добровільні внески на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1% будуть платити всі застраховані особи з власної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) на умовах автозапису з правом відмови.

Роботодавці сплачуватимуть обов'язкові внески на індивідуальні рахунки людей у розмірі 1% від заробітної плати (за рахунок зниження ЄСВ) за всіх своїх співробітників.

На індивідуальні рахунки людей, які не відмовилися від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, держава буде перераховувати додаткові стимулюючі внески в розмірі 1%.

Як зазначили в Мінсоцполітики, таким чином, всі застраховані особи автоматично стають учасниками другого рівня пенсійної системи та отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідно до свого вибору.

"Людина має право в будь-який час відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати. Додаткові стимулюючі внески від держави на індивідуальний рахунок такої людини в цьому випадку припиняються. Після відмови за ним залишається право відновити сплату добровільних внесків у будь-який час за власним бажанням з одночасним відновленням сплати стимулюючого внеску від держави", - зазначили в Мінсоцполітики.

Також пропонується кожні два роки проводити повторний автозапис учасників, які раніше відмовилися від сплати внесків своїм коштом. Право відмовитися за ними зберігається.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійних накопичення цієї осені.

Автор: Олена Коваленко