Гранична ціна газу для ОСББ діятиме у лютому-березні.

Кабінет Міністрів України розширив дію граничної ціни на природний газ у розмірі 6,99 грн за куб.м у лютому-березні 2021 року на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні.

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«Ми маємо враховувати, що населення отримує газ, як безпосередньо через постачальників, так і через ОСББ. Ми маємо захистити тих, хто отримує газ через ОСББ, щоб вони не платили більше, ніж гранична ціна. Пропонується доповнити постанову, в якій ми встановлювали ціну 6,99 грн за куб. м, тим, що ми включаємо туди також ОСББ», - сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

За його словами, таким чином ОСББ будуть у лютому-березні отримувати газ за ціною не вище 6,99 грн за куб.м, що фактично на третину менше, ніж середньозважена ціна на ринку.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, за даними Міністерства енергетики, яке розробляло документ, у січні середня ціна на газ для населення була вищою 9,6 грн за куб.м. Таким чином рішення встановлює для населення та ОСББ граничну ціну на газ у розмірі 6,9 грн за куб. м. до кінця карантину.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.

18 січня 2021 року в Україні ввели граничний тариф на розподіл газу.

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Автор: Бредіхіна Ганна