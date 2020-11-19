За словами міністра культури Олександра Ткаченка, найбільше постраждала сфера туризму і кінотеатри.

Близько трьох мільярдів доларів, або ж два відсотки ВВП втратила в Україні через карантин та пандемію коронавірусу креативна індустрія.

Про таке під час міжнародного форуму "Креативна Україна" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, йдеться у сюжеті ТСН.

За його словами, найбільше постраждала сфера туризму і кінотеатри. Негативно впливають обмеження, введенні на вихідні.

Як допомогти бізнесу - нині вирішують у Кабміні. Частину пропозицій уже напрацювали. Один із найдієвіших методів, упевнений Олександр Ткаченко, це залучення державних інвестицій.

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Автор: УНІАН