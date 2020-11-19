Близько трьох мільярдів доларів, або ж два відсотки ВВП втратила в Україні через карантин та пандемію коронавірусу креативна індустрія.
Про таке під час міжнародного форуму "Креативна Україна" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, йдеться у сюжеті ТСН.
За його словами, найбільше постраждала сфера туризму і кінотеатри. Негативно впливають обмеження, введенні на вихідні.
Як допомогти бізнесу - нині вирішують у Кабміні. Частину пропозицій уже напрацювали. Один із найдієвіших методів, упевнений Олександр Ткаченко, це залучення державних інвестицій.
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Карантин в Україні: що відомо
- У МОЗ переконані, що дотримання правил "карантину вихідного дня" та дотримання протиепідемічних правил дозволять зменшити кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 на 10-15% або, як мінімум, зупинитися на тих самих цифрах, що є наразі.
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