У разі продовження вихідного дня або введення локдауна багато українських кінотеатрів змушені будуть закритися.
Читайте такожПереможці хакатону зі створення технологій для онлайн-кінотеатрів в Україні отримали 1,4 мільйона призовихПро це розповів культуролог Євген Савісько в коментарі Styler.
За його словами, керівництво кінотеатрів буде змушене звільняти співробітників - у них просто не буде можливості платити їм.
"Причина проста - приміщення і апаратуру необхідно обслуговувати. Навіть якщо вони будуть законсервовані. Для цього потрібен персонал, якому необхідно платити зарплату. Оскільки багато кінотеатрів приміщення орендують то, необхідно ще платити і за оренду. І все це з прибутку, якого немає", - розповів він.
Він зазначив, що в ситуації, що склалася допоможе перепрофілювання об'єктів і адаптація під нинішні умови.
"Можливим виходом із ситуації буде часткове перепрофілювання їх приміщень і організація кафе з продажем напоїв і т.д. на винос. А також організація платних сеансів ексклюзивних фільмів в режимі реального часу через їх сайти і соціальні мережі", - запропонував Савісько.
Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
Поліція у вихідні закрила 1,3 тисячі закладів за порушення карантину вихідного дня. Серед них-2 кінотеатри і музеї.
Через карантин українська креативна індустрія втратила близько $3 мільярдів. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, найбільше постраждала сфера туризму та кінотеатри.
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