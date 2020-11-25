За його словами, кінотеатрам допоможе адаптація під нинішні умови.

Кінотеатри залишилися без прибутку, каже експерт / фото REUTERS

У разі продовження вихідного дня або введення локдауна багато українських кінотеатрів змушені будуть закритися.

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За його словами, керівництво кінотеатрів буде змушене звільняти співробітників - у них просто не буде можливості платити їм.

"Причина проста - приміщення і апаратуру необхідно обслуговувати. Навіть якщо вони будуть законсервовані. Для цього потрібен персонал, якому необхідно платити зарплату. Оскільки багато кінотеатрів приміщення орендують то, необхідно ще платити і за оренду. І все це з прибутку, якого немає", - розповів він.

Він зазначив, що в ситуації, що склалася допоможе перепрофілювання об'єктів і адаптація під нинішні умови.

"Можливим виходом із ситуації буде часткове перепрофілювання їх приміщень і організація кафе з продажем напоїв і т.д. на винос. А також організація платних сеансів ексклюзивних фільмів в режимі реального часу через їх сайти і соціальні мережі", - запропонував Савісько.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

Поліція у вихідні закрила 1,3 тисячі закладів за порушення карантину вихідного дня. Серед них-2 кінотеатри і музеї.

Через карантин українська креативна індустрія втратила близько $3 мільярдів. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, найбільше постраждала сфера туризму та кінотеатри.

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Автор: УНІАН