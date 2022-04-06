Міністерство фінансів України розглядає інструмент друкування грошей для фінансування державного бюджету лише як крайній небажаний варіант.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-промови на засіданні Ради ЄС з економічних і фінансових питань, повідомляє прес-служба Мінфіну.
"У нас безперечно завжди є можливість просто надрукувати гроші. Я буду відвертий з вами - це останній варіант, до якого я звернуся. Після того, як ми переможемо у війні, нам потрібно буде вирішити цілу низку проблем, і я не став би додавати до них боротьбу з гіперінфляцією", - цитує прес-служба Марченка.
Раніше повідомлялося, що валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року через розпочату Росію війну впав на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Загальнорічне падіння може досягти 40%. Найбільше постраждали ті галузі, де неможлива дистанційна робота, зокрема авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.