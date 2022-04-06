Друкування грошей може стати причиною гіперінфляції.

Міністерство фінансів України розглядає інструмент друкування грошей для фінансування державного бюджету лише як крайній небажаний варіант.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-промови на засіданні Ради ЄС з економічних і фінансових питань, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"У нас безперечно завжди є можливість просто надрукувати гроші. Я буду відвертий з вами - це останній варіант, до якого я звернуся. Після того, як ми переможемо у війні, нам потрібно буде вирішити цілу низку проблем, і я не став би додавати до них боротьбу з гіперінфляцією", - цитує прес-служба Марченка.

Раніше повідомлялося, що валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року через розпочату Росію війну впав на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальнорічне падіння може досягти 40%. Найбільше постраждали ті галузі, де неможлива дистанційна робота, зокрема авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.

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